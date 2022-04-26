Фетисов отреагировал на лишение России права на проведение ЧМ по хоккею

Фетисов назвал лишение России права на проведение чемпионата мира по хоккею ожидаемым

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Фетисов назвал решение ожидаемым и посчитал, что из-за него не стоит расстраиваться. «Что тут может удивлять? Обидно, что человек, которого избрали в Петербурге президентом IIHF, так делает. Похоже, не того мы выбрали», — заявил он.

Ранее во вторник, 26 апреля, IIHF объявила о том, что лишает Россию права на проведение ЧМ 2023 года. Решение было принято из соображений безопасности.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменят сборные Франции и Австрии.

Нынешний глава IIHF был выбран на конгрессе организации в Петербурге 25 сентября 2021 года. Им стал француз Люк Тардиф, сменивший на этом посту швейцарца Рене Фазеля.