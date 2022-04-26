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Фетисов отреагировал на лишение России права на проведение ЧМ по хоккею

Фетисов назвал лишение России права на проведение чемпионата мира по хоккею ожидаемым

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Фетисов назвал решение ожидаемым и посчитал, что из-за него не стоит расстраиваться. «Что тут может удивлять? Обидно, что человек, которого избрали в Петербурге президентом IIHF, так делает. Похоже, не того мы выбрали», — заявил он.

Ранее во вторник, 26 апреля, IIHF объявила о том, что лишает Россию права на проведение ЧМ 2023 года. Решение было принято из соображений безопасности.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменят сборные Франции и Австрии.

Нынешний глава IIHF был выбран на конгрессе организации в Петербурге 25 сентября 2021 года. Им стал француз Люк Тардиф, сменивший на этом посту швейцарца Рене Фазеля.

Анастасия Борисова
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