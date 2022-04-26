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Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

IIHF объявила о переносе ЧМ по хоккею 2023 года из России из соображений безопасности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В IIHF заявили, что решение было принято из соображений безопасности. В организации были обеспокоены тем, как спортсмены и официальные лица будут передвигаться по России. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира — 2022, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

Позднее исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что организация потребует от IIHF возместить затраты на проведение молодежного чемпионата мира. По его словам, готовится иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика.

Анастасия Борисова
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