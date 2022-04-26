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Спорт

FINA начала новую проверку в отношении отстраненного пловца Рылова

FINA начала проверку после участия отстраненного от турниров пловца Евгения Рылова в ЧР
Евгений Рылов

Евгений Рылов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Международная федерация плавания (FINA) начала новую проверку в отношении отстраненного от турниров российского пловца Евгения Рылова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA», — прокомментировали ситуацию в международной федерации. Отмечается, что результаты проверки будут объявлены в надлежащее время.

25 апреля Рылов завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине. При этом ранее в FINA заявляли, что пловец не может принимать участие в соревнованиях из-за отстранения. «Чемпионат проходит по плану федерации. Он, естественно, проходит по правилам FINA, но особого разрешения на его проведение не требуется, поэтому для нас совершенно ясно, что даже при этом отстранении Евгений Рылов может на нем выступить без каких-либо специальных разрешений», — объяснил допуск спортсмена президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

22 апреля FINA объявила, что Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в течение девяти месяцев. Причиной такого решения стало посещение 25-летним спортсменом концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта.

Дарья Коршунова
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