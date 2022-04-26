В России создадут четыре спутника «Глонасс»

В России создадут четыре спутника «Глонасс» в 2022 году

В 2022 году в России создадут четыре космических аппарата «Глонасс». Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов на международном форуме «Сфера», передает ТАСС.

«Два аппарата ["Глонасс"] находятся в наземном резерве, будут запускаться в плановом порядке, четыре спутника мы изготовим еще в этом году», — сообщил он.

Тестоедов отметил, что восполнение орбитальной группировки ГЛОНАСС идет по оперативной необходимости. По его словам, система востребована, поэтому в эксплуатации, орбитальном резерве, разработке и наземном хранении находятся шесть типов аппаратов.

«Это уникальная ситуация, она показывает, что система ГЛОНАСС — системообразующая в космической инфраструктуре России» — добавил генеральный директор ИСС имени Решетнева.

В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация направит предложение по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС.

Ранее в том же месяце в «Роскосмосе» сообщили, что к 2030 году планируется запуск минимум 18 спутников «Глонасс-К2».