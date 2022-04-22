Рогозин предложит заменить GPS на ГЛОНАСС в авиации

Рогозин заявил о намерении «Роскосмоса» предложить заменить оборудование GPS на ГЛОНАСС

«Роскосмос» направит предложение по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС», — отметил Рогозин. По его словам, оборудование также будет принимать навигационный сигнал от китайской системы «Бэйдоу», с администрацией которой, по словам Дмитрий Рогозина, «Роскосмос» сотрудничает последние восемь лет.

Руководитель госкорпорации отметил, что российские авиакомпании продолжали брать в лизинг и закупать иностранную авиационную технику, на которой не было установлено оборудование ГЛОНАСС: «Теперь в режиме ошпаренной кошки будут искать решение». По словам Рогозина, решение в данной ситуации может быть только одно: «Ставить во всех аэропортах станции ГЛОНАСС для обеспечения высокоточного навигационного сигнала и устанавливать приемники ГЛОНАСС на всех эксплуатирующихся в нашей стране самолетах».

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что с 1 января 2017 года на всех ввозимых в Россию автомобилях устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС. «Получается, что на десятках миллионов автомобилей это можно было установить, а на сотнях самолетов иностранного производства — нельзя?» — задался вопросом Рогозин.

В конце марта Дмитрий Рогозин заявил, что отключить Россию от GPS технически очень сложно. При этом Рогозин отметил, что отечественная система ГЛОНАСС продолжает работать — для ее обеспечения на орбите находятся 25 спутников.