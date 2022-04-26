Глава МИД России Лавров заявил, что сейчас решается судьба Устава ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях. По его словам, в ближайшее время миру предстоит решить, будет ли человечество следовать Уставу Организации Объединенных Наций (ООН) или позволит установиться диктату отдельной стороны с группой сателлитов. Слова министра приводит ТАСС.

Рассуждая на данную тему в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Лавров заметил, что откладывать решение данного вопроса невозможно.

«Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России заявил, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН.