Министр спорта ответил на замечание Путина о результатах России на Играх-2022

Матыцин заявил, что причиной результатов России на ОИ-2022 стал недостаток централизации

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на замечание президента Владимира Путина о результатах сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Матыцин заявил, что причинами стали недостаток централизации в управлении команды, а также отсутствие ряда спортивных объектов на территории страны. При этом он подчеркнул, что Россия завоевала большое количество наград. «Мы лучшие по серебру, бронзе, четвертым местам. Важно, что в 10 видах программы мы поднимались на пьедестал», — отметил министр.

Ранее Путин подчеркнул, что остался недоволен результатами сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он заявил, что итоговое место сборной в общекомандном медальном зачете оказалось ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта.

Сборная России на Играх-2022 выступала в нейтральном статусе под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР) и заняла в общекомандном зачете девятое место по количеству золотых медалей (шесть). По общему числу наград Россия стала второй (32), уступив Норвегии (37).