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В Минспорта высказались о возможной смене спортивного гражданства россиянами

Матыцин заявил, что опасений из-за возможной смены спортивного гражданства россиянами нет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможной смене спортивного гражданства отечественными атлетами. Его слова передает РИА Новости.

«Опасений [что это случится] у нас нет», — заявил он. Матыцин также ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Он подчеркнул, что на данный момент нет смысла обсуждать отсутствие шансов, поскольку все решения, принятые международными федерациями, действуют до конца 2022 года.

6 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Она отказалась считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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