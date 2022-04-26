НАСА понадеялось сотрудничать с «Роскосмосом» до 2030 года

Глава НАСА понадеялся сотрудничать с Россией по МКС до 2030 года

В НАСА понадеялись сотрудничать с «Роскосмосом» по программе Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы американского космического агентства Билла Нельсона, Россия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, продолжит выполнять свои обязательства по МКС до 2030 года.

«Да, я уверен», — сказал глава НАСА.

Нельсон дабавил, что «видит профессиональные отношения между русскими космонавтами и [американскими] астронавтами на борту, дружбу между экипажами, а также между центрами управления полетом в Москве и Хьюстоне, [сохранение отношений] в вопросах обмена экипажами, которые мы планируем продолжать».

В апреле астронавт НАСА Томас Маршберн заявил, что на МКС царит дружелюбная атмосфера.

В том же месяце в колонке для SpaceNews профессор Индианского университета в Блумингтоне Уильям Бьянко написал, что «реклама МКС как процветающего международного партнерства всегда была преувеличением», поскольку, в частности, после завершения строительства американского сегмента станции астронавты стали жить независимо от космонавтов, занимаясь своими делами.