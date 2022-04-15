Астронавт НАСА рассказал об отношениях россиян и американцев на МКС

Астронавт НАСА Маршберн заявил, что на МКС царит дружелюбная атмосфера

Астронавт НАСА Томас Маршберн рассказал об отношениях между россиянами и американцами на Международной космической станции (МКС). Его слова приводит РИА Новости.

Маршберн отметил, что у российско-американского сотрудничества в космосе 40-летняя история. По его словам, «динамика не изменилась». Астронавт пояснил, что на станции царит дружелюбная атмосфера. В частности, экипажи российского и американского сегментов МКС постоянно вместе принимают пищу и смотрят фильмы.

«Мы полагаемся друг на друга ради выживания», — подчеркнул Маршберн.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что между астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и космонавтами из РФ на МКС сохраняются рабочие отношения.