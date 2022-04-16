В США рассказали о ненужности МКС

Профессор Бьянко рассказал о ненужности МКС для НАСА и США

Инженеры не нуждались в создании Международной космической станции (МКС), появление которой стало политическим решением, рассказал в колонке для SpaceNews профессор Индианского университета в Блумингтоне Уильям Бьянко.

«Сотрудничество было привлекательным для администрации [президента Билла] Клинтона как демонстрация более тесных связей с Россией и способ заставить российских инженеров создавать космическую технику, а не ракеты и ядерное оружие для стран третьего мира и террористов», — утверждает автор.

По его словам, «ни один из экспериментов станции не привел к трансформационным открытиям, технологиям или продуктам». «Даже сегодня сводки НАСА о работе станций подчеркивают количество экспериментов и часов работы экипажа, а не ценность открытий, сделанных астронавтами-исследователями», — пишет автор.

Согласно Бьянко, «реклама МКС как процветающего международного партнерства всегда была преувеличением», поскольку, в частности, после завершения строительства американского сегмента станции астронавты стали жить независимо от космонавтов, занимаясь своими делами.

«Американские и российские диспетчеры также научились держаться подальше друг от друга, поскольку обсуждение даже самых простых вопросов часто приводит к затяжным конфликтам», — пишет автор, напоминая о разногласиях сторон по поводу перспектив «протекающего» модуля «Звезда».

Автор приходит к выводу, что «вместо того, чтобы демонстрировать преимущества партнерства, опыт МКС показывает, как успех в совместных усилиях часто требует минимизации возможностей для совместной работы или, в случае аварийной ситуации с разгерметизацией, молчаливого разрешения экипажам станции принимать собственные меры».

Согласно Бьянко, спецоперация России на Украине создала для НАСА экзистенциальный кризис. «Когда аргументы о международном сотрудничестве сняты со стола, НАСА должно ответить на фундаментальный вопрос, на который оно всегда изо всех сил пыталось ответить: зачем вообще у нас есть космическая станция на околоземной орбите?» — пишет автор.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о способе получить деньги от западных стран за продолжение работы МКС после возможного ухода российской стороны из соответствующей программы.

В январе «Интерфакс», ссылаясь на заявление директора американского космического агентства по программе МКС Робин Гейтенс, сообщил, что в худшем случае «Звезда» может быть изолирована.