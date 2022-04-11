Рогозин рассказал о варианте получить деньги от Запада за МКС

Дмитрий Рогозин предложил западным странам решать вопросы по МКС на коммерческой основе

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости рассказал о способе получить деньги от западных стран за продолжение работы Международной космической станции (МКС) после возможного ухода российской стороны из соответствующей программы.

По его словам, официально Россия подтвердила участие в проекте МКС до 2024-го, тогда как затопление станции требует три года. Менеджер считает, что западные страны в случае ухода России из программы вряд ли смогут найти полноценную замену «Роскосмосу».

«Но есть еще один вариант — они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги», — предложил Рогозин, заметив, что ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю Россия могла бы пойти навстречу.

По его словам, в этом случае западные страны должны будут расплачиваться с Россией рублями.

В апреле Рогозин пообещал доложить президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на МКС.

В марте глава госкорпорации заявил, что на создание замены российскому вкладу в МКС у США и их партнеров уйдут годы.