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Российские игроки НХЛ встретились с Байденом и передали ему подарок

Хоккеисты клуба НХЛ Кучеров, Василевский и Сергачев встретились с президентом США Байденом

Фото: @JoeSmithTB

Президент США Джо Байден встретился с игроками клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает РИА Новости.

Среди хоккеистов присутствовали три россиянина: нападающий Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский. Во время церемонии спортсмены команды подарили Байдену именную хоккейную экипировку с номером 46, что является отсылкой к тому, что он 46-й президент США.

В США традиционно проводится встреча главы государства с победителями Кубка Стенли. В 2020-м и 2021-м турнир выиграла «Тампа», однако церемонию дважды переносили из-за пандемии коронавируса.

В 2019 году хоккеист Александр Овечкин, выигравший Кубок Стенли в составе «Вашингтон Кэпиталс», посетил Белый дом и встретился с на тот момент президентом США Дональдом Трампом. На встрече Трамп назвал Овечкина Александром Великим.

Анастасия Борисова
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