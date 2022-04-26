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Защищающий от радиации ген тихоходок оказался способен работать на людях

В ОИЯИ обнаружили способность защищающего от радиации гена тихоходок работать на людях

Фото: John Clegg / Globallookpress.com

Отечественные специалисты из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) обнаружили, что ген тихоходок, который защищает от радиации, оказался способен работать не только на других животных — в ДНК плодовых мушек, но и на людях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Устойчивость к радиации микроскопических тихоходок является рекордной на Земле: некоторые представили могут выдержать до тысячи грей, хотя для человека смертельная доза — около четырех грей. Ранее найденный в организме тихоходок специфический белок Damage suppressor (Dsup) обладает универсальностью, то есть может быть использован и в других организмах.

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Проведенные испытания показали положительные результаты на ДНК плодовых мушек Drosophila melanogaster и в культуре клеток человека из эмбриональной почки HEK293. Также в ходе исследования выяснилось, что этот белок способен воздействовать и на другие органы: более тысячи генов, задействованных в важнейших процессах жизнеобеспечения организма, изменили свою активность. В дальнейшем ученые хотят доработать эту проблему.

В марте 2022 года российские специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН предложили новый способ защиты космонавтов от космической радиации с помощью мелатонина.

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Елена Апазиди
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