Защищающий от радиации ген тихоходок оказался способен работать на людях

В ОИЯИ обнаружили способность защищающего от радиации гена тихоходок работать на людях

Отечественные специалисты из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) обнаружили, что ген тихоходок, который защищает от радиации, оказался способен работать не только на других животных — в ДНК плодовых мушек, но и на людях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Устойчивость к радиации микроскопических тихоходок является рекордной на Земле: некоторые представили могут выдержать до тысячи грей, хотя для человека смертельная доза — около четырех грей. Ранее найденный в организме тихоходок специфический белок Damage suppressor (Dsup) обладает универсальностью, то есть может быть использован и в других организмах.

Проведенные испытания показали положительные результаты на ДНК плодовых мушек Drosophila melanogaster и в культуре клеток человека из эмбриональной почки HEK293. Также в ходе исследования выяснилось, что этот белок способен воздействовать и на другие органы: более тысячи генов, задействованных в важнейших процессах жизнеобеспечения организма, изменили свою активность. В дальнейшем ученые хотят доработать эту проблему.

В марте 2022 года российские специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН предложили новый способ защиты космонавтов от космической радиации с помощью мелатонина.