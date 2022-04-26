Минздрав подтвердил информацию о выжившем после стрельбы в детсаду в Вешкайме

Минздрав Ульяновской области: один человек находится в больнице после стрельбы в детсаду

Один человек находится в больнице после стрельбы в детском саду в Вешкайме. Информацию о выжившем подтвердили ТАСС в Минздраве Ульяновской области.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что после атаки на детсад удалось выжить одной воспитательнице.

Русских подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Пострадавшие при стрельбе получают психологическую помощь.

Кроме того, по поручению ульяновского главы во всех образовательных учреждениях региона начались проверки.

26 апреля в поселке Вешкайма (Ульяновская область) неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Очевидцы сняли на видео обстановку у детсада. На кадрах видны здание учреждения, собравшиеся люди, а также служебные машины силовых структур и медпомощи.