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Названо количество вернувшихся в Россию высланных дипломатов

Захарова заявила о возвращении в РФ нескольких сотен высланных из стран НАТО дипломатов

Фото: Globallookpress.com

В Россию вернулись уже несколько сотен дипломатов, которые ранее были высланы из стран-членов НАТО. Такое количество вернувшихся на родину российских сотрудников МИД РФ назвала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире «Радио России».

«Сейчас несколько сотен российских дипломатов уже вернулись из стран натовского блока», — заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в ситуации с высылкой российских дипломатов «нет никакой русофобии». По словам Пленковича, высылка российских дипломатов является ответом на «ничем не вызванное нападение на дружественную Хорватии Украину». Он отметил, что так же отреагировало большинство европейских стран.

25 апреля замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что 28 западных государств выслали порядка 400 дипломатов Российской Федерации с конца февраля 2022 года. Он отметил, что высылка дипломатов стала излюбленным методом стран Запада в конфронтации с Россией, к которому они начали прибегать еще до 24 февраля.

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Дмитрий Сотак
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