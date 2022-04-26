Хорватия отказалась считать русофобией ситуацию с высылкой российских дипломатов

Премьер Хорватии Пленкович: в ситуации с высылкой дипломатов РФ нет никакой русофобии

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в ситуации с высылкой российских дипломатов «нет никакой русофобии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на HRT.

Политик ответил на вопросы журналистов о том, что Хорватия отказала России в осуществлении гуманитарного рейса в Загреб для вывоза сотрудников посольства. «Насколько я знаю, эти люди [российские дипломаты] покинули Хорватию. Думаю, что они летели через Белград или что-то в этом роде. Здесь нет никакой русофобии», — сказал он.

По словам Пленковича, высылка российских дипломатов является ответом на «ничем не вызванное нападение на дружественную Хорватии Украину». Он отметил, что так же отреагировало большинство европейских стран.

Премьер добавил, что Хорватией было предоставлено гораздо больше времени для эвакуации российских дипломатов и сотрудников посольства РФ, чем другими странами.

Ранее посла России в Хорватии Андрея Нестеренко вызвали в хорватский МИД для передачи требования властей о том, чтобы республику покинули 24 сотрудника посольства: 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела.

