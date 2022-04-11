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Хорватия потребовала сократить число российских дипломатов в стране

МИД Хорватии потребовал вывезти из страны 24 сотрудника дипмиссии России

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД Хорватии потребовал вывезти из страны часть сотрудников из состава российской дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителей посольства России в стране.

«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — сообщили представители.

Согласно данным хорватского информационного агентства HINA, персонал российского представительства будет сокращен на 24 человека: на 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио. Посол России в стране Михаил Галузин в свою очередь назвал это «контрпродуктивным решением» и отметил, что оно не останется без ответа.

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Дмитрий Сотак
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