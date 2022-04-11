Хорватия потребовала сократить число российских дипломатов в стране

МИД Хорватии потребовал вывезти из страны 24 сотрудника дипмиссии России

МИД Хорватии потребовал вывезти из страны часть сотрудников из состава российской дипмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителей посольства России в стране.

«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — сообщили представители.

Согласно данным хорватского информационного агентства HINA, персонал российского представительства будет сокращен на 24 человека: на 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио. Посол России в стране Михаил Галузин в свою очередь назвал это «контрпродуктивным решением» и отметил, что оно не останется без ответа.