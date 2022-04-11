Россия ответит на высылку дипломатов из Японии

Посол России в Токио Галузин пообещал не оставить без ответа высылку дипломатов из Японии

Высылка российских дипломатов из Японии не останется без соответствующего ответа Москвы. Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Что касается решения японской стороны о высылке восьми наших коллег, то это решение во всех отношениях контрпродуктивное для российско-японских связей», — подчеркнул дипломат. Он причислил Японию к ряду стран, проводящих недружественную политику в отношении России.

«Своим решением японская сторона сужает возможности для нормального дипломатического диалога, для нормальной дипломатической межгосударственной работы, наносит ущерб в том числе сама себе», — заключил Галузин. Он напомнил о необходимости поддерживать дипломатические каналы в условиях сложной международной обстановки.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение Токио коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио.