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Посол прокомментировал требование выслать российских дипломатов из Хорватии

Посол России Нестеренко назвал требование властей Хорватии выслать дипломатов шагом назад
Начало событий в новости Хорватия потребовала сократить число российских дипломатов в стране

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко прокомментировал требование властей республики выслать из страны часть сотрудников из состава российской дипмиссии. Он назвал данное решение «шагом назад» в отношениях между Москвой и Загребом, сообщает РИА Новости.

«Посол Нестеренко в свою очередь отметил, что данное решение является значительным шагом назад в двусторонних отношениях, контрпродуктивным для российско-хорватского взаимодействия накануне торжественной даты — 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя нашими странами», — заявил дипломат.

Ранее его вызвали в МИД Хорватии для передачи требования властей о том, чтобы республику покинули 24 сотрудника посольства: 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела. Причиной для принятия такого решения стала военная спецоперация на Украине, при которой российские солдаты якобы совершают военные преступления, отметили в посольстве.

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Марина Совина
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Посол прокомментировал требование выслать российских дипломатов из Хорватии
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