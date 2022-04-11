Посол прокомментировал требование выслать российских дипломатов из Хорватии

Посол России Нестеренко назвал требование властей Хорватии выслать дипломатов шагом назад

Посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко прокомментировал требование властей республики выслать из страны часть сотрудников из состава российской дипмиссии. Он назвал данное решение «шагом назад» в отношениях между Москвой и Загребом, сообщает РИА Новости.

«Посол Нестеренко в свою очередь отметил, что данное решение является значительным шагом назад в двусторонних отношениях, контрпродуктивным для российско-хорватского взаимодействия накануне торжественной даты — 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя нашими странами», — заявил дипломат.

Ранее его вызвали в МИД Хорватии для передачи требования властей о том, чтобы республику покинули 24 сотрудника посольства: 18 дипломатов и шесть сотрудников административно-технического отдела. Причиной для принятия такого решения стала военная спецоперация на Украине, при которой российские солдаты якобы совершают военные преступления, отметили в посольстве.