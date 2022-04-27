Натурализованный американский баскетболист отказался возвращаться в ЦСКА

Натурализованный американский баскетболист Джоэль Боломбой отказался возвращаться в ЦСКА

Натурализованный американский баскетболист ЦСКА Джоэль Боломбой отказался возвращаться в расположение московской команды. Его слова доступны в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Отстаньте от меня! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их», — подписал спортсмен фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором клуб просит Боломбоя вернуться в Россию до 1 мая 2022 года. Он добавил, что ранее в команде спортсменам разрешили уехать и заявили, что все понимают.

28-летний американский баскетболист, являющийся уроженцем Донецка, покинул расположение ЦСКА в феврале. В составе клуба, за который он выступал с 2018 года, Боломбой становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.

31 марта Баскетбольная федерация Швеции (SBBF) запретила форварду Йонасу Жеребко выступать за национальную сборную из-за его перехода в московский ЦСКА. В организации подчеркнули, что генеральный секретарь SBBF Фредрик Юламо поговорил с игроком, указав тому на недопустимость выступлений в России из-за противоречия ценностям шведского баскетбола.