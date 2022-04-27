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Число погибших при пожаре в тверском оборонном НИИ увеличилось

Число погибших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери увеличилось до 20

Фото: Игорь Стасюк / ТАСС

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до 20. Об этом заявил ТАСС в среду, 27 апреля, представитель региональных экстренных служб.

Разбор завалов пока не завершен, ведутся поиски еще троих граждан, пояснил собеседник агентства.

Представитель экстренных служб отметил, что были найдены останки еще одного человека. До этого власти Тверской области сообщали о 19 жертвах. Еще 27 россиян пострадали при пожаре в оборонном НИИ, 13 из них госпитализированы.

По данным региональных властей, у большинства пострадавших наблюдается положительная динамика. Врачи оказывают россиянам квалифицированную помощь, также граждане обеспечены всеми необходимыми для лечения препаратами.

Пожар в исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери начался 21 апреля — возгорание возникло в одном из кабинетов здания. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных километров, для его тушения привлекли вертолет.

Причиной возгорания называли аварийный режим работы электросети. Ликвидировать пожар смогли на следующее утро. В настоящее время на месте продолжается разбор завалов.

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Анна Щербакова
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