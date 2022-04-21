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Пожар в оборонном НИИ в Твери начали тушить с вертолета

Вертолет привлекли к тушению пожара в НИИ войск ВКО в Твери

К тушению пожара в НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери привлекли вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, огонь охватил три из четырех этажей здания НИИ.

Видео работы авиации на месте возгорания публикует РЕН ТВ. На кадрах видно, как вертолет с водой летит к месту пожара.

Ранее в сети появились снятые с воздуха кадры с горящим зданием НИИ. На них видно, что из него валят клубы черного дыма, а на близлежащих улицах ухудшена видимость.

О возгорании в оборонном НИИ в Твери стало известно 21 апреля. По предварительной информации, в нем пострадали 30 человек, двое погибли, судьба еще одного неизвестна.

В командовании гарнизона рассказали, что возгорание началось в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. Причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.

Константин Лысяков
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