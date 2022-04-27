Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось

Власти сообщили об увеличении числа погибших до 19 при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Число погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до 19. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Ранее было известно о 18 погибших. Еще 27 россиян пострадали, 13 из них госпитализировали.

«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — говорится в сообщении правительства.

Власти рассказали, что у пострадавших, которые находятся в больницах, наблюдается положительная динамика. Медики оказывают им квалифицированную помощь, также россияне обеспечены всеми необходимыми для лечения препаратами.

После идентификации тел погибших по поручению главы российского региона Игоря Рудени всем семьям, потерявших близких, окажут поддержку.

Пожар в исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери начался 21 апреля — возгорание возникло в одном из кабинетов здания. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных километров, для его тушения привлекли вертолет.

Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Ликвидировать пожар смогли на следующее утро. В настоящее время на месте продолжается разбор завалов.