В Чехии оценили ущерб для России в случае отказа Европы от ее нефти и газа

Экономист Кованда заявил, что РФ незначительно пострадает при отказе ЕС от ее нефти и газа

Главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда в статье для портала iDNES.cz оценил ущерб для России в случае отказа Европейского союза (ЕС) от ее нефти и газа.

Эксперт отметил, что российская сторона незначительно пострадает при введении эмбарго и снижении поставок энергоресурсов в Европу. Страна достигнет профицита бюджета за счет импорта в размере приблизительно 200 миллиардов долларов, как и в 2021 году, уверен специалист.

По его словам, Москва извлекает выгоду из-за роста стоимости нефти в текущем году и стабильно высокой цены на газ. «Единственное следствие отказа Европейского Союза от российского газа будет погружение Германии и Чехии в рецессию, а Россия особо не пострадает», — резюмировал Кованда.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. Генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна EON Леонард Бирнбаум также высказался против эмбарго на поставки российского газа, так как это повлечет негативные последствия не только для Германии, но и для всего Евросоюза.

