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«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» победил «Вильярреал» со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» оказался сильнее испанского «Вильярреала» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ливерпуль» победил испанцев в домашнем матче со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме противостояния. Футболисты «Вильярреала» забили автогол на 53-й минуте. Спустя две минуты Садио Мане удвоил преимущество хозяев.

Ответная встреча пройдет 3 мая в Испании. В параллельном полуфинале соперничают мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». «Горожане» обыграли мадридцев в первом матче со счетом 4:3 дома.

В четвертьфинале ЛЧ «Ливерпуль» сломил сопротивление лиссабонской «Бенфики». Вильярреал выбил из розыгрыша мюнхенскую «Баварию».

Николай Костюков
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