Названы самые угоняемые марки автомобилей в России

Hyundai, Kia и Toyota являются самыми угоняемыми марками автомобилей в России

Hyundai, Kia и Toyota оказались самыми угоняемыми марками автомобилей в России. Такие данные назвали «Ленте.ру» аналитики Страхового Дома ВСК.

В пресс-релизе говорится, что в первом квартале 2022 года маркой, которую наиболее часто угоняют, стала Hyundai. Второе и третье место досталось Kia и Toyota соответственно.

Чаще всего среди Hyundai угоняли Santa Fe, Solaris и Creta. У Kia угонщики предпочитали Rio, Rio X-Line и Sportage, а у Toyota наибольший «спрос» возник на Land Cruiser и Camry.

Наибольшее число угонов было зафиксировано в Московской области (37,5 процента) и Москве (25 процентов). Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia — в Свердловской, а Toyota — в Воронежской областях (примерно по 12 процентов), отметили аналитики. По их данным, эти же марки были лидерами в итоговом рейтинге за 2021 год.

Ранее заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных предупредил россиян о росте числа угонов автомобилей для разбора на запчасти.

Однако не все согласны с данными о росте количества угнанных машин. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что подобные заявления страховых компаний являются попыткой снять с себя ответственность. По его словам, всплеска угонов в России не наблюдаются, однако участились случаи отказа в страховании автомобилей. Сами выплаты по страховке также уменьшились.