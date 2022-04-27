Стали известны потенциальные соперники Петра Яна в UFC

Петр Ян может подраться в UFC с Марлоном Вера, Робом Фонтом или Домиником Крузом

Стали известны потенциальные соперники россиянина Петра Яна в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается в YouTube-канале «Вестник ММА».

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Саят Абдрахманов заявил, что вероятным оппонентом Яна может стать победитель противостояния между Робом Фонтом и Марлоном Вера. Они подерутся на турнире UFC 1 мая. Еще одним потенциальным соперником представитель россиянина назвал экс-чемпиона UFC Доминика Круза. Абдрахманов подчеркнул, что перечисленные спортсмены интересны Яну с точки зрения их положения в рейтинге.

Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273 10 апреля. Россиянин не сумел вернуть пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, потерпев поражение судейским решением.

В марте 2021-го Ян утратил пояс, проиграв Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар в четвертом раунде.