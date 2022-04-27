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В России объявили тотальную проверку всех детских садов и школ

Кравцов поручил проверить все школы и сады после стрельбы в детсаду под Ульяновском

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, в результате которой погибли три человека, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поручил проверить все школы и детсады страны. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, во всех школах и детских садах России усилена безопасность.

Стрельба в детсаду поселка Вешкаймапроизошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча.

Предварительно, стрельбу устроил 26-летний Руслам Ахтямов — он вооружился ружьем ИЖ-27 и проник в здание во время тихого часа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что стрелок состоял на учете как психически больной.

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Анастасия Шейкина
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