В России объявили тотальную проверку всех детских садов и школ

Кравцов поручил проверить все школы и сады после стрельбы в детсаду под Ульяновском

После стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, в результате которой погибли три человека, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поручил проверить все школы и детсады страны. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, во всех школах и детских садах России усилена безопасность.

Стрельба в детсаду поселка Вешкаймапроизошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча.

Предварительно, стрельбу устроил 26-летний Руслам Ахтямов — он вооружился ружьем ИЖ-27 и проник в здание во время тихого часа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что стрелок состоял на учете как психически больной.