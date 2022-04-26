Названы главные бреши в защите российских детсадов и школ от нападений

Глава ФКЦ РОС Козлов связал бреши в защите детсадов и школ с проблемами финансирования

Безопасность образовательных учреждений в российских регионах финансируется по остаточному принципу, ряд российских школ и детских садов не могут позволить себе защиту от нападений. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по безопасности, президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) Александр Козлов. В этом он видит главные проблемы и бреши в безопасности школ и детсадов.

По словам специалиста, руководителям образовательных учреждений часто приходится изыскивать средства на безопасность из статьи на материальное обеспечение. Этих денег не хватает на заключение контракта с охранными предприятиями и закупку необходимого оборудования.

«У нас как правило — и (в гимназии №175, где устроил стрельбу Ильназ Галявиев) в Казани такая же ситуация была — вопрос о том, чтобы деньги на охрану выделялись «прямой строкой», отдельной строкой бюджета, он до сих пор не решен. Как правило, деньги выделяются в пределах содержания материальных средств — туда включается покраска забора, ремонт чего-то, и вроде как охрана», — рассказал эксперт.

Руководитель как хочет, так и должен выкраивать средства. Александр Козлов президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур

Козлов подчеркнул, что когда проверяющие выявляют нарушения Постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов», то могут выносить предписания об устранении нарушений, однако если денег нет, то нарушения не устранить.

«Если учебное учреждение от муниципалитета или от Министерства образования денег не получает, если им не выделяются деньги на оплату постов физической охраны, то они их (охранников), естественно, просто не наймут», — объяснил Козлов.

Глава ФКЦ РОС отметил, что по его информации, руководство подвергшегося нападению детского сада даже не пыталось заключить договор, оправдывая это тем, что в районе не так много жителей, а в детском саду не так много детей.

Сколько у нас ни случается ЧП, а воз и ныне там. Александр Козлов президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур

Другая проблема, по словам эксперта, в демпинге на рынке услуг безопасности, когда конкурс на оказание услуг выигрывает компания, готовая экономить как на сотрудниках, так и на технических средствах, и за счет этого занижающая стоимость услуг. Однако он отметил, что в этом вопросе правительство добилось улучшений — в том случае, если конкурс все же проводится, и проводится грамотно, основным критерием оценки компаний является качество услуг, их цена является решающей лишь на 40 процентов.

О стрельбе в детском саду «Рябинка» под Ульяновском стало известно днем 26 апреля. По предварительным данным, 26-летний Руслан Ахтямов, вооружившись ружьем ИЖ-27, проник в здание во время тихого часа, пока сотрудники отвлеклись на уборку. Там он убил двух детей и воспитательницу. Одна сотрудница детсада выжила и была госпитализирована с ранением плеча.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после сообщений о стрельбе заявила, что в детских садах и школах должна быть установлена круглосуточная охрана.