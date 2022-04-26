Москалькова прокомментировала стрельбу в детсаду под Ульяновском

Москалькова о стрельбе в детсаду под Ульяновском: должна быть охрана круглосуточно

В детских садах и школах должна быть установлена круглосуточная охрана. Так в своем Telegram-канале прокомментировала стрельбу в детсаду под Ульяновском уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что это не первый подобный случай, произошедший в учебном учреждении, поэтому необходимо усилить меры безопасности в детсадах, школах и колледжах.

«Эта крайне ответственная задача должна лежать на сотрудниках вневедомственной охраны Росгвардии, которые должны дежурить в дошкольных и школьных учреждениях круглосуточно», — сказала Москалькова.

О стрельбе в детсаду «Рябинка», который находится в поселке Вешкайма Ульяновской области, стало известно 26 апреля. Мужчина застрелил двух детей и нянечку, после чего покончил с собой.