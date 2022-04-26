Москалькова заявила о психической болезни напавшего на ульяновский детсад

Москалькова: стрелявший в детсаду в Вешкайме состоял на учете как психически больной

Открывший стрельбу в детском саду «Рябинка» в Вешкайме Ульяновской области мужчина состоял на учете как психически больной. О его болезни заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее комментарий приводится в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что предполагаемый убийца зашел в здание детского сада и выстрелил из ружья в женщину, которая занималась уборкой помещения, а также произвел выстрелы в двух детей и в женщину-воспитателя.

Москалькова уточнила, что одна женщина после атаки находится в приемном покое районной больнице с перелом обоих костей предплечья и огнестрельным ранением.

Омбудсмен в очередной раз призвала усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах по всей России. Кроме того, она выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы под Ульяновском.

Накануне выяснилось, что стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области устроил 26-летний Руслан Ахтямов.

Известно, что покончившего с собой после расправы над нянечкой и двумя детьми россиянина опознала его мать. С 2013 года Руслан Ахтямов состоял на учете в психбольнице. Он проживал по соседству с Александром Дрониным — владельцем ружья, из которого были совершены выстрелы. Позже тело Дронина с огнестрельными ранениями было найдено на окраине ульяновского поселка.

К настоящему моменту удалось установить, что злоумышленник пришел в детский сад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа. Cначала преступник ранил нянечку, после выстрелил в воспитательницу Ольгу Митрофанову, а затем — в детей. После этого он совершил суицид. В учреждении не было охранника, была установлена только тревожная кнопка.