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Найден способ бросить курить с помощью стимуляции мозга

Addiction: неинвазивную стимуляцию мозга применили для лечения никотиновой зависимости

Фото: Lilartsy / Unsplash

Группа французских ученых из Университетского больничного центра Дижон-Бургундия нашла способ заставить курильщиков бросить курить с помощью неинвазивной стимуляции мозга (NIBS). Результаты работы описаны в журнале Addiction.

На данный момент NIBS все чаще применяется для лечения аддиктивных расстройств, например злоупотребления алкоголем или других психоактивных веществ. Однако в новом исследовании специалисты решили рассмотреть эту методику на людях с никотиновой зависимостью.

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Для этого они провели систематический обзор и мета-анализ эффективности NIBS при долгосрочном отказе от курения, а также семь других исследований с участием почти 700 пациентов. Оказалось, что курильщики, подвергавшиеся NIBS в течение 3-6 месяцев, имели в 2,39 раза больше шансов длительного воздержания от курения, чем курильщики, получавшие плацебо.

В апреле 2022 года американские специалисты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке объяснили причину, по которой рак легких появляется не у всех многолетних курильщиков. По их мнению, все дело в выработке особых механизмов ограничения генных мутаций.

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Елена Апазиди
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