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Клиника из Финляндии перестала сотрудничать со «Спартаком»

Клиника из Финляндии перестала сотрудничать со «Спартаком» по новым обращениям

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Клиника из Финляндии перестала сотрудничать с московским «Спартаком». Об этом сообщает ТАСС.

Глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов подтвердил, что клиника уведомила «Спартак» о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Тем не менее защитник команды Павел Маслов сможет продолжить лечение. В августе 2021-го в Финляндии игроку была проведена операция по восстановлению четырехглавых мышц бедра.

13 апреля генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что одна из финских клиник отказалась оперировать хоккеиста молодежной команды уфимцев. Функционер подчеркнул, что посчитал данный момент политическим.

Российские клубы и сборные оказались в изоляции из-за санкций Международной федерации футбола. В частности, «Спартак» лишился права на выступление в плей-офф Лиги Европы, несмотря на преодоление группового этапа.

Николай Костюков
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