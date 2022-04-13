В Финляндии отказали в операции российскому хоккеисту молодежной команды «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о планах на операцию для игрока молодежной команды клуба. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Баширов подчеркнул, что клуб много лет работал с Финляндией и планировал организовать операцию для хоккеиста в одной из финских клиник. Однако клуб КХЛ столкнулся с отказом: «Салавату Юлаеву» сообщили, что российских граждан обслуживать не будут.

Баширов признался, что не стал торопиться с выводами, но подчеркнул, что данный момент считает политическим. Он добавил, что речь шла о хоккеисте «Толпара» — молодежной команды уфимцев.

Ранее 13 апреля Баширов заявил, что вероятность возвращения легионеров в клуб является минимальной. Он добавил, что клуб КХЛ не разрывал трудовых отношений с иностранными хоккеистами, которые покинули клуб.