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В клубе КХЛ оценили вероятность возвращения в команду легионеров

Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил о низкой вероятности возвращения легионеров в клуб

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил вероятность возвращения легионеров в команду в один процент. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы для себя определили: что с нашей стороны, что со стороны игроков мы ничего поделать не можем. Думаю, они не против вернуться, но нынешняя ситуация этому не способствует», — заявил он. Гендиректор «Салавата Юлаева» добавил, что ни с кем из легионеров клуб не разрывал трудовые отношения.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимскую команду покинули датский защитник Филип Ларсен, канадский форвард Джефф Плэтт, а также финские игроки: вратарь Юха Метсола, а также нападающие Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Тему Хартикайнен.

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции. В Кубке Гагарина уфимская команда дошла до четвертьфинала, где в шестиматчевом противостоянии (2-4) уступила челябинскому «Трактору».

Алексей Гусев
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