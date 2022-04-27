Летчик Ярошенко рассказал о своем состоянии здоровья

Летчик Константин Ярошенко заявил, что его здоровье «не очень», так как в США его пытали

Вернувшийся в Россию летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, рассказал о своем состоянии здоровья. Его слова передает ТАСС.

Как заявил Ярошенко, его здоровье «не очень». По его словам, причиной этого стало плохое отношение в американских тюрьмах, где его пытали.

27 апреля МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США летчика Константина Ярошенко на американского студента из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского. Обмен состоялся в Турции. Позже Ярошенко прилетел в аэропорт Внуково, где его встретили супруга и дочь.