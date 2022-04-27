Летчик Ярошенко встретился с семьей

Летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на Рида, встретился с семьей в Москве

Вернувшийся в Россию летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, встретился с семьей в Москве, сообщают «Известия».

Ярошенко прилетел в аэропорт Внуково, где его встретился супруга и дочь. Затем они направились домой.

Ранее в МИД России рассказали, что Москве удалось «дожать» Вашингтон и освободить Константина Ярошенко из американской тюрьмы, используя заинтересованность США в обмене россиянина на Тревора Рида. Там также заявили, что, находясь в тюрьме, Ярошенко подвергался уничижающему обращению, в том числе отказам в медицинской помощи.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов рассказал, что состояние летчика «оставляет желать лучшего», но понадеялся на оказание необходимой медпомощи, в том числе с зубами.

27 апреля МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США летчика Константина Ярошенко на американского студента из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского. Обмен состоялся в Турции.