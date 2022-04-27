Адвокат рассказал о состоянии вернувшегося в Россию летчика Ярошенко

Адвокат Тарасов сообщил, что состояние летчика Ярошенко оставляет желать лучшего

Состояние летчика Константина Ярошенко, который вернулся в Россию, оставляет желать лучшего. Об этом сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Состояние оставляет желать лучшего. Но я надеюсь, что, когда он прибудет на родину, ему будет оказана вся медицинская помощь, в том числе с зубами, у него было много проблем по этой части, надеюсь, получит протезирование», — сказал адвокат.

В среду, 27 апреля, российский МИД сообщил об обмене с США отбывающего наказание в России американского студента из Техаса Тревора Рида на летчика Ярошенко. Информацию об этом подтвердил президент США Джо Байден.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, приговоренного в Америке к 20-летнему тюремному сроку Ярошенко пытались вернуть на родину многие годы. Адвокат россиянина Тарасов назвал состоявшийся обмен пасхальным чудом, подчеркнув, что в стопроцентном успехе процесса были сомнения до последнего момента.

Российского летчика Константина Ярошенко признали виновным по обвинению в организации контрабанды наркотиков в 2011 году — он получил двадцать лет лишения свободы. Студент из Техаса Тревор Рид отбывал наказание в колонии Мордовии по обвинению в нападении на полицейских в состоянии алкогольного опьянения.