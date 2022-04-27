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Адвокат Ярошенко раскрыл детали подготовки обмена

Адвокат Тарасов: в успехе обмена летчика Ярошенко сомневались до последнего момента

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В успехе обмена летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида были сомнения до последнего момента. Договоренности по процессу обмена удалось финализировать только на прошлой неделе. Такие детали подготовки раскрыл адвокат россиянина Алексей Тарасов, передает ТАСС в среду, 27 апреля.

Он сравнил состоявшийся обмен Ярошенко с пасхальным чудом. По информации Тарасова, летчик уже покинул США и сейчас направляется в Россию.

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Состоявшийся обмен стал результатом последних договоренностей, которые были финализированы на минувшей неделе, подчеркнул адвокат.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку Ярошенко пытались вернуть на родину многие годы.

27 апреля министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся обмене с США отбывающего наказание в России американского студента Тревора Рида на российского летчика.

Студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.

Летчик Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

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Анна Щербакова
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