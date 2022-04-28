В Мариуполе вручили первое свидетельство о рождении образца ДНР

Пушилин заявил о выдаче первого свидетельства о рождении образца ДНР в Мариуполе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин вручил первое свидетельство о рождении образца ДНР в Мариуполе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Павел, сын Ольги и Евгения Щербак, родился 16 апреля. Уверен, несмотря на то что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве», — рассказал Пушилин.

Он также отметил, что в новый мариупольский ЗАГС, открытый министерством юстиции ДНР, уже подают заявления о регистрации брака. «Город, в котором рождаются семьи и дети, непременно имеет будущее», — подчеркнул он.

24 апреля мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что бои в городе прекратились, а мирная жизнь постепенно налаживается.

Ранее в Минобороны России также заявили, что обстановка в Мариуполе нормализовалась и местные жители могут спокойно передвигаться по улицам. Кроме того, власти ДНР организовали расчистку улиц от завалов и вывоз вышедшей из строя украинской техники.