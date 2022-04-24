В Мариуполе рассказали о прекращении боев в городе

Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что мирная жизнь в городе после боев налаживается

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что бои в городе прекратились, а мирная жизнь постепенно налаживается. Его слова приводит ТАСС.

«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна», — рассказал он.

Ранее кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал Вооруженные силы Украины и Народную милицию ДНР прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло безопасно эвакуироваться из разрушенного города.

22 апреля в Минобороны России заявили, что обстановка в Мариуполе нормализовалась и сейчас жители получили возможность свободно передвигаться по улицам.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.