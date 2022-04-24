Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мариуполе рассказали о прекращении боев в городе

Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что мирная жизнь в городе после боев налаживается

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что бои в городе прекратились, а мирная жизнь постепенно налаживается. Его слова приводит ТАСС.

«Никаких боевых действий в городе уже не ведется. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна», — рассказал он.

Ранее кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал Вооруженные силы Украины и Народную милицию ДНР прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло безопасно эвакуироваться из разрушенного города.

22 апреля в Минобороны России заявили, что обстановка в Мариуполе нормализовалась и сейчас жители получили возможность свободно передвигаться по улицам.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об обсуждении использования замороженных российских активов
Оценено создание каменной бумаги в России
Москвичка оказалась в больнице после наезда самоката
Тарпищев оценил победу Рублева на турнире ATP в Белграде
Стало известно о «распродаже» у саудовских принцев
Стало известно об угрозах российскому генконсульству в США
В Мариуполе рассказали о прекращении боев в городе
Азербайджан заявил о задержании армянского диверсанта
В России снова начали продавать электронику в рассрочку
Швейцария снимет все ограничения на въезд из-за пандемии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.