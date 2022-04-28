Канадская хоккейная лига объявила о запрете на выбор россиян

Канадская лига CHL объявила о запрете выбирать на драфте 2022 года российских хоккеистов

Канадская хоккейная лига (CHL) объявила о запрете для команд выбирать на импорт-драфте 2022 года российских и белорусских игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

В CHL заявили, что решение принято из соображений безопасности, благополучия и развития всех своих игроков. Отмечается, что запрет не коснется хоккеистов, которые уже включены в «защищенные» списки команд. Драфт пройдет 1 июля, на нем можно выбрать до двух игроков без паспорта США и Канады.

CHL объединяет Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL), Хоккейную лигу Онтарио (OHL) и Западную хоккейную лигу (WHL). В лиге выступают игроки в возрасте от 16 до 20 лет.

8 марта Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ.