Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
2:1
Завершен
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Манчестер Юнайтед
1:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Лестер Сити
1:1
Завершен
Рома
Лига конференций|1/2 финала. 1-й матч
РБ Лейпциг
1:0
Завершен
Рейнджерс
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Завершен
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Спорт

«Локомотив» усилился легионером из Европы

«Локомотив» подписал контракт с черногорским легионером Марко Раконьяцем

Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Московский «Локомотив» пусилился черногорским нападающим Марко Раконьяцем. Об этом москвичи объявили в Telegram-канале.

«Железнодорожники» подписали с 22-летним форвардом из Европы долгосрочный контракт. Раконьяц сможет дебютировать в составе «Локомотива» в сезоне-2022/2023. На счету черногорца 12 голов в 63 матчах в профессиональном футболе. Раконьяц привлекался к играм за молодежную сборную Черногории, в марте попал в список первой команды страны.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке. Часть иностранных футболистов и тренеров покинули Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Российский футбол оказался в изоляции из-за решения ФИФА. Отечественные клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Германия сообщила о последствиях в случае отказа от газа из России
США назвали условие снятия антироссийских санкций
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ для провокации России
Бывший чемпион UFC потребовал боя против Яна
Умер актер из «Бедной Насти» Сергей Карякин
Президент Молдавии назвала георгиевскую ленточку «символом войны»
В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Зеленский заявил о готовности к переговорам об эвакуации с «Азовстали»
Болгарии предрекли хаос и разорение без российского газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.