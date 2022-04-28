«Локомотив» усилился легионером из Европы

«Локомотив» подписал контракт с черногорским легионером Марко Раконьяцем

Московский «Локомотив» пусилился черногорским нападающим Марко Раконьяцем. Об этом москвичи объявили в Telegram-канале.

«Железнодорожники» подписали с 22-летним форвардом из Европы долгосрочный контракт. Раконьяц сможет дебютировать в составе «Локомотива» в сезоне-2022/2023. На счету черногорца 12 голов в 63 матчах в профессиональном футболе. Раконьяц привлекался к играм за молодежную сборную Черногории, в марте попал в список первой команды страны.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке. Часть иностранных футболистов и тренеров покинули Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Российский футбол оказался в изоляции из-за решения ФИФА. Отечественные клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях.