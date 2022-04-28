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Спорт

Подсчитан убыток ПСЖ от продажи Неймара

AS: ПСЖ может продать футболиста Неймара в летнее трансферное окно за 90 миллионов евро
Неймар

Неймар. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский футбольный клуб ПСЖ может продать бразильского нападающего Неймара в летнее трансферное окно за 90 миллионов евро. Об сообщает AS.

По информации источника, руководство парижан намерено обновить состав. Подсчитано, что убыток ПСЖ от продажи 30-летнего бразильца может составить 132 миллиона евро, так как он был приобретен за рекордные 222 миллиона. При этом сам футболист хочет остаться в команде и отработать действующий контракт, который истекает летом 2025 года.

11 марта уже сообщалось, что в ПСЖ задумались о продаже Неймара. Владелец команды, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, оказался недоволен игрой бразильца, который не проявил себя в последних матчах сезона.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды форвард четырежды стал чемпионом Франции, а также трижды обладателем Кубка страны.

Анастасия Борисова
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