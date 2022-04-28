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В Северной Осетии к 9 Мая откроют Парк Победы

В Моздоке к 9 Мая откроют Парк Победы после капитального ремонта

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Моздокском районе Северной Осетии к 9 Мая откроют Парк Победы после капитального ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще один социально значимый объект — Парк Победы в городе Моздоке. Строители доложили премьер-министру, что к 9 Мая после капитальной реконструкции парк откроется», — рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что в парке построят сценическую площадку, заменят тротуарную плитку, лавочки и бордюры, а также установят современное освещение. Капитальный ремонт объекта ведется в рамках федеральной программы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Ранее сообщалось, что власти Северной Осетии выделили более миллиона рублей на восстановление братской могилы воинов Советской армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года в селении Дур-Дур. Начало работ запланировано на 2022 год.

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Валентина Процкова
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