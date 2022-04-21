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В Северной Осетии восстановят братскую могилу воинов Советской армии

В Северной Осетии в 2022 году отреставрируют братскую могилу воинов Советской армии

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Власти Северной Осетии выделили более миллиона рублей на восстановление братской могилы воинов Советской армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1942 года в селении Дур-Дур. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в пресс-службе главы и правительства республики рассказали, что реставрация будет проходить в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы». Начало работ запланировано на 2022 год.

Также в этом году восстановят братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны — мемориал находится близ автодороги Дигора — Чикола.

«Мы должны помнить страницы нашей истории, эта память для нас священна! И принципиально важно приведение в нормативное состояние всех памятников участникам Великой Отечественной войны», — отметил глава региона Сергей Меняйло.

Ранее сообщалось, что в селах Кабардино-Балкарии в течение года отремонтируют памятники героям Великой Отечественной войны. Работы проведут в шести населенных пунктах Баксанского района в рамках реализации специальной программы Минобороны России.

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Валентина Процкова
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