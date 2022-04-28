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Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного российского СМИ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Русская планета»

Фото: Unsplash

Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного российского СМИ. Доступ был ограничен к ресурсу издания «Русская планета». Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса, доступ к сайту «Русской планеты» был ограничен по решению Генпрокуратуры от 20 апреля этого года.

Отмечается, что основанием для внесения ресурса в реестр блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

28 марта стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал екатеринбургский интернет-ресурс It’s My City.

До этого сообщалось об ограничении доступа к порталу издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

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Евгения Наумова
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