Российские боевые роботы получат беспилотники

В России изобрели систему диагностики боевых роботов с беспилотником

В России изобрели новую систему диагностики роботизированных комплексов с коптером. Ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации предложили систему, которая позволит отслеживать состояние наземных боевых роботов дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст реферата изобретения, опубликованный на сайте Роспатента.

Отмечается, что в состав изобретения входит коптер с соединительным кабелем диагностической аппаратуры и штекером, а также переходное устройство с диагностической розеткой на крыше моторно-трансмиссионного отделения робота.

Создатели подчеркивают, что целью разработки системы является снижение потерь личного состава группы технической разведки (ТР) в случае выхода из строя машины или потери управления.

После обнаружения неисправной техники группа ТР может с безопасного расстояния запустить коптер с кабелем. Беспилотник позволит осуществить соединение с переходным устройством на крыше машины.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новая государственная программа вооружения будет направлена на создание роботизированных комплексов, нового оружия и систем управления с искусственным интеллектом.

В феврале робототехнический комплекс «Маркер» прошел испытания в качестве средства противодействия беспилотникам.