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Владелец Reserved и Cropp решил продать бизнес в России

Ретейлер LPP SA, владеющий Reserved и Cropp, решил продать российское подразделение

Фото: Omar Marques / Globallookpress.com

Польский ретейлер и производитель одежды LPP SA, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, решил продать российское подразделение. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению, в настоящее время европейское руководство LPP SA ведет переговоры с потенциальными покупателями бизнеса. Сотрудники ретейлера пообещали информировать россиян о дальнейших решениях и результатах анализа предложений и переговоров с будущими владельцами компании.

Ранее стало известно, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыли магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Кроме того, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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